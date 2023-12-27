Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη ο αδελφός του 16χρονου που βρέθηκε νεκρός - Για ρούχα ο καβγάς ανάμεσα στα αδέλφια

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η μητέρα μπήκε στη μέση για να χωρίσει τα δύο αγόρια, ο 18χρονος άρπαξε ένα ψαλίδι και το κάρφωσε στο στήθος του αδελφού του.

UPDATE: 08:29
Νέα Σμύρνη

Συνελήφθη και κρατείται στη ΓΑΔΑ ο 18χρονος, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 16χρονου αδελφού που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και εντός της ημέρας αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

νέα σμύρνη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια πιάστηκαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. Συγκεκριμένα, πιάστηκαν στα χέρια για κάποια ρούχα και όταν η μητέρα μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, ο 18χρονος άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να κυνηγά τον 16χρονο.

Στο σαλόνι τον εγκλώβισε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 9 χθες το βράδυ από γείτονες, οι οποίοι ανέφεραν πως άκουσαν φωνές από σπίτι στην οδό Σταδίου.

νέα σμύρνη

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 16χρονο σοβαρά τραυματισμένο από μαχαίρι ή ψαλίδι στη θωρακική χώρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

νεα σμύρνη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα στο σπίτι την ώρα που έγινε η τραγωδία βρίσκονταν η μητέρα, η γιαγιά, ο 18χρονος αδερφός του και η φίλη του 18χρονου.

Όλοι οι άλλοι εκτός του αδελφού αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αδελφοκτονία Νέα Σμύρνη Νεκρός ανήλικος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark