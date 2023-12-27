Συνελήφθη και κρατείται στη ΓΑΔΑ ο 18χρονος, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 16χρονου αδελφού που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και εντός της ημέρας αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια πιάστηκαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. Συγκεκριμένα, πιάστηκαν στα χέρια για κάποια ρούχα και όταν η μητέρα μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, ο 18χρονος άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να κυνηγά τον 16χρονο.

Στο σαλόνι τον εγκλώβισε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 9 χθες το βράδυ από γείτονες, οι οποίοι ανέφεραν πως άκουσαν φωνές από σπίτι στην οδό Σταδίου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 16χρονο σοβαρά τραυματισμένο από μαχαίρι ή ψαλίδι στη θωρακική χώρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα στο σπίτι την ώρα που έγινε η τραγωδία βρίσκονταν η μητέρα, η γιαγιά, ο 18χρονος αδερφός του και η φίλη του 18χρονου.

Όλοι οι άλλοι εκτός του αδελφού αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

