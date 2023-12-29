Δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη στη βάση του νέου νόμου 5062/2023 για την «Επιλογή Διοικήσεων των Φορέων του Δημοσίου και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητάς τους», η οποία αφορά στη στελέχωση των Διοικήσεων των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε) της χώρας.

Η προκήρυξη είναι ενιαία και αφορά συνολικά στην κάλυψη 21 θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Είναι δε προάγγελος της δεύτερης ενιαίας προκήρυξης για τη στελέχωση των Διοικήσεων των Νοσοκομείων της χώρας, η δημοσίευση της οποίας θα ακολουθήσει σύντομα.

Στην προκήρυξη για τις Υ.Πε. αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και διεξοδική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται η Πέμπτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 8 π.μ. και καταληκτική η Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα 2 μ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας και το Α.Σ.Ε.Π. εργάστηκαν εντατικά ολόκληρο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η έκδοση σε χρόνο ρεκόρ των προκηρύξεων. Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των φορέων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, ένα μήνα νωρίτερα από τη θεσμικά προβλεπόμενη προθεσμία έκδοσης.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναλυτικά έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/dioikhtiko-kai-loipo-proswpiko/12056-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-gia-thn-kalypsh-twn-thesewn-dioikhtwn-kai-ypodioikhtwn-twn-ygeionomikwn-perifereiwn

Η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Λίγες εβδομάδες μετά την ψήφιση του νέου νόμου, ο οποίος θέτει πρόσθετα φίλτρα αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας στην επιλογή των διοικήσεων του δημοσίου, δημοσιεύεται ήδη η πρώτη ενιαία προκήρυξη για τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών της χώρας και ακολουθεί η προκήρυξη για τους διοικητές των νοσοκομείων. Τα στελέχη που θα επιλέγονται θα έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες. Σηματοδοτούμε την αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση, τη σχέση σεβασμού που θέλουμε να ενισχύσουμε με τους πολίτες, προκειμένου να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία, για αυτό και οι πρώτες προκηρύξεις που εκδίδονται κατ’εφαρμογή του νόμου αφορούν τον ευαίσθητο χώρο της υγείας».

Ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Οι Υγειονομικές Περιφέρειες αποτελούν την ανώτατη βαθμίδα διοίκησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι διοικητές αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μια αποστολή, με αυξημένα καθήκοντα, για τα οποία απαιτούνται και αυξημένα προσόντα που να συνδυάζουν γνώσεις και εμπειρία, τόσο στον τομέα της διοίκησης, όσο και στον τομέα της υγείας. Χρειαζόμαστε ικανούς διοικητές, επιλεγμένους με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τα προσόντα τους, όπως αυτά ορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις, οι οποίοι θα μοιράζονται το όραμα μας για την ανασύσταση του ΕΣΥ. Ξεκινώντας με τους Διοικητές και Υποδιοικητές των 7 ΥΠΕ, ανοίγουμε τον δρόμο της αντιστοίχισης προσόντων και ικανοτήτων. Θα ακολουθήσουν, στο ίδιο μοτίβο, και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων. Στόχος μας αποτελεί η αξιοκρατική στελέχωση της διοικητικής ιεραρχίας των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων, ώστε η ανταπόκριση στα καθήκοντα και στους προκαθορισμένους στόχους να είναι κοινός τόπος, προκειμένου οι Διοικήσεις των ΥΠΕ να λειτουργούν ως πρότυπο για τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων».

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.