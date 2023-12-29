Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» η υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνι Γεωργιάδη για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 2024, εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Όπως είχαμε ανακοινώσει, εκδώσαμε σήμερα την υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο λιανικό εμπόριο και στη βιομηχανία από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Η απόφαση έχει προέλθει, μετά από εξαντλητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους. Δίνουμε επαρκή χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, ώστε να μην έχουν καμία ανησυχία για το αν θα καταφέρουν να εφαρμόσουν εγκαίρως την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και οι προϋποθέσεις εδράζονται στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, θα δώσουμε πλήρη προστασία δικαιωμάτων στους εργαζόμενους και διαφάνεια στις επιχειρήσεις».

Αναλυτικά οι κλάδοι στους οποίους θα ισχύσει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2024 είναι οι εξής:

Βιομηχανία τροφίμων

Ποτοποιία

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Κατασκευή επίπλων

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στον χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις, μέσω δανεισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

