Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προχώρησαν οι αγρότες στο 210ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας, στον κόμβο της Ανθήλης στη Φθιώτιδα.

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, η οποία εξελίσσεται από τους παραδρόμους στο τμήμα μεταξύ της Λαμίας και των Θερμοπυλών.

Σε ωριαίους αποκλεισμούς δρόμων προχωρούν σήμερα, Πέμπτη, οι αγρότες των μπλόκων Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, θα προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού από 15:30-16:30 στα Γρεβενά στον κόμβο της Μυρσίνης, της επαρχιακής οδού Κοζάνης - Φλώρινας στον κόμβο Φιλώτα από 16:00 με 17:00, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο του τελωνείου Καστοριάς στις 12 το μεσημέρι.

Σύσσωμοι οι αγρότες το μεσημέρι της Παρασκευής θα προχωρήσουν στο κλείσιμο των συνόρων Φλώρινας - Βόρειας Μακεδονίας για 4 ώρες, με αποκλεισμό κυρίως των διερχομένων φορτηγών.

Σε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό της οδού μπροστά από τον κόμβο του Φιλώτα Φλώρινας προχωρούν σήμερα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα οι αγρότες.

Θα ακολουθήσει σύσκεψη προκειμένου, και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων, να σχεδιάσουν το πλάνο των επόμενων κινητοποιήσεων τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον νομό Καρδίτσας και Φαρσάλων συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενώ αναμένουν την απάντηση της κυβέρνησης, και με το βλέμμα στην Αθήνα για συλλαλητήριο με τρακτέρ.

Την Παρασκευή, στις 6.30 διοργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας, ενώ σήμερα αναμένουν εμπόρους, επαγγελματοβιοτέχνες και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με αυτοκινητοπομπή θα μεταβούν στο μπλόκο και θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου.

Σήμερα, στις 8.30 το βράδυ θα βρεθεί στο μπλόκο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

