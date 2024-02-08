Με μια εντυπωσιακή ιδέα κατεβαίνουν στον φετινό μαθητικό διαγωνισμό εικονικής επιχείρησης junior achievements οι μαθητές του 2ου γυμνασίου Αγίων Aναργύρων.

Τα παιδιά έστησαν μια επιχείρηση που στόχο έχει να στηρίξει άλλες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν την αξία τους βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα και εφαρμόζοντας σύγχρονες στρατηγικές διαφάνειας. Πρόκειται για μια καινοτόμα εφαρμογή, στην οποία οι πελάτες θα καταθέτουν τα στοιχεία και τις επιδόσεις της επιχείρησης τους και αυτή θα μέτρα την απόδοση τους στα τρία βασικά πεδία αξιολόγησης.

Στη συνέχεια οι ειδικοί θα αναλαμβάνουν να προτείνουν λύσεις για τι βελτίωση των δεικτών της επιχείρησης. Καθηγητές, μέλη της ja Greece αλλά και στελέχη της αγοράς εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση που έγινε σε αίθουσα του σχολείου το περασμένο Σάββατο. Στο πλευρό τους η inspirational mentor τους δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.

Πηγή: skai.gr

