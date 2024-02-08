Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα μπλόκα της Θεσσαλονίκης.

Πριν από λίγο, αγρότες με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Παράλληλα, αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου, προχώρησαν στον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού, στο Δερβένι.

Οι αποκλεισμοί και των δύο δρόμων αναμένεται να κρατήσει για μερικά λεπτά.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, στόχος τους είναι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση, ενώ όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με εκπροσώπους των αγροτών της χώρας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση είναι τα εξής:

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

7 λεπτά η κιλοβατώρα το ρεύμα

Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές

Να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να διαπραγματευτεί ξανά

Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα

Όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Δείτε βίντεο από το μπλόκο της Χαλκηδόνας:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.