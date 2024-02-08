Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό κατά την διάρκεια περιπολίας και ελέγχων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Το περιστατικό έγινε στις 10:25 την νύχτα στην συμβολή των οδών Νικηφόρου και Βηλαρά κοντά στην Ομόνοια.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες περί όπλων, της βίας και της σωματικής βλάβης.

Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών. Ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην ωμοπλάτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.