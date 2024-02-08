Λογαριασμός
Αστυνομικός της ΔΙΑΣ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ομόνοια - Συνελήφθη ο δράστης

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 - Ο αλλοδαπός συνελήφθη και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες περί όπλων, της βίας και της σωματικής βλάβης

Ομάδα ΔΙΑΣ

Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό κατά την διάρκεια περιπολίας και ελέγχων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Το περιστατικό έγινε στις 10:25 την νύχτα στην συμβολή των οδών Νικηφόρου και Βηλαρά κοντά στην Ομόνοια.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες περί όπλων, της βίας και της σωματικής βλάβης.

Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών. Ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην ωμοπλάτη.

Πηγή: ertnews.gr

TAGS: Επίθεση μαχαίρι ομάδα ΔΙΑΣ αστυνομικός
