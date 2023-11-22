Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του φυλακισμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, τον οποίο επισκέφθηκε χθες Τρίτη ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου.

«Οι στιγμές είναι δύσκολες γι’ αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς, στη Χειμάρρα, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού δικαιώματός του να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στον Φρέντι Μπελέρη και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Παπασταύρου διαμηνύοντας ότι η Αλβανία, οφείλει να σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου.

Παπασταύρου: Η Χιμάρα είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού του δικαιώματος να ορκιστεί. pic.twitter.com/sJzHeStDM3 — Himara.gr (@HimaraGr) November 21, 2023

«Θέλουμε το τεκμήριο της αθωότητάς του να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Παπασταύρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.