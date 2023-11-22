Mε ποινή φυλάκισης 9 μηνών κρίθηκε ένοχος χθες από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας ένας 19χρονος Λαρισαίος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα κλοπής από σούπερ μάρκετ, ενώ από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας προέκυψε ότι είχε διαπράξει 9 ακόμα κλοπές από δύο σούπερ μάρκετ.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ., προχθές το μεσημέρι ο 19χρονος «επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν περιποίησης μαλλιών, ανοίγοντας τη συσκευασία, από σούπερ μάρκετ της πόλης, χωρίς, ωστόσο, να ολοκληρώσει την πράξη του, καθόσον έγινε αντιληπτός.

Όπως εξακριβώθηκε περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από 21-08-2023 έως 14-11-2023 στη Λάρισα, ο δράστης διέπραξε ακόμα 9 κλοπές από το ίδιο και άλλο ένα σούπερ μάρκετ της πόλης, αφαιρώντας διάφορα προϊόντα (περιποίησης, αλκοολούχα ποτά κ.λπ.)».

Ο 19χρονος -σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερίας»– φαίνεται πως είχε… αδυναμία στις κρέμες προσώπων και λάδια μαλλιών, ενώ σπάνια έκλεβε αλκοολούχα ποτά ή είδη τροφίμων.

Μόνο στις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πήγε μια φορά το πρωί και μια δεύτερη το απόγευμα στο ίδιο σούπερ μάρκετ, από το οποίο αφαίρεσε συνολικά τέσσερις κρέμες προσώπου μιας μάρκας, τέσσερις κρέμες προσώπου άλλης μάρκας και 29 λάδια μαλλιών.

Όπως, μεταξύ άλλων, κατέθεσαν χθες εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, σε κάποιες των περιπτώσεων, ο 19χρονος αφαιρούσε τα προϊόντα από τη συσκευασία, τα άφηνε σε άλλα ράφια και στη συσκευασία τοποθετούσε ακριβότερα προϊόντα.

Τα Μονομελές Αυτόφωρο τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της απόπειρας κλοπής, της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή.

