Κύμα αντιδράσεων προκάλεσαν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ζοάνα Σανθ από τις διακοπές της με τον Ντάνι Άλβες στην Ίμπιζα. Ο Βραζιλιάνος μπακ έχει καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού σε φυλάκιση 4,5 ετών, ωστόσο είναι ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να εκδικαστούν οι εφέσεις, τόσο της δικής του πλευράς για απαλλαγή ή έστω μείωσης της ποινής του, όσο και του εισαγγελέα για αύξηση της κάθειρξής του.





Μάλιστα, παρότι είναι υποχρεωμένος βάσει των όρων της απελευθέρωσής του κάθε Παρασκευή να δίνει το «παρών» σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, ο 40χρονος άσος απλώς διέκοψε για λίγο τις διακοπές του με την σύζυγό του στην Ίμπιζα και επέστρεψε άμεσα στο δημοφιλές θέρετρο.





Η Ισπανίδα καλλονή ποστάροντας αρκετές φωτογραφίες και stories από αυτή την «απόδραση» με τον ποδοσφαιριστή έφερε έντονες αντιδράσεις στα social media. Κι αυτό γιατί κατηγορήθηκε πως προκαλεί το κοινό αίσθημα όταν παρουσιάζει να καλοπερνά έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για κάτι τόσο σοβαρό.

