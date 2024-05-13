Κύμα αντιδράσεων προκάλεσαν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ζοάνα Σανθ από τις διακοπές της με τον Ντάνι Άλβες στην Ίμπιζα. Ο Βραζιλιάνος μπακ έχει καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού σε φυλάκιση 4,5 ετών, ωστόσο είναι ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να εκδικαστούν οι εφέσεις, τόσο της δικής του πλευράς για απαλλαγή ή έστω μείωσης της ποινής του, όσο και του εισαγγελέα για αύξηση της κάθειρξής του.
Μάλιστα, παρότι είναι υποχρεωμένος βάσει των όρων της απελευθέρωσής του κάθε Παρασκευή να δίνει το «παρών» σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, ο 40χρονος άσος απλώς διέκοψε για λίγο τις διακοπές του με την σύζυγό του στην Ίμπιζα και επέστρεψε άμεσα στο δημοφιλές θέρετρο.
Η Ισπανίδα καλλονή ποστάροντας αρκετές φωτογραφίες και stories από αυτή την «απόδραση» με τον ποδοσφαιριστή έφερε έντονες αντιδράσεις στα social media. Κι αυτό γιατί κατηγορήθηκε πως προκαλεί το κοινό αίσθημα όταν παρουσιάζει να καλοπερνά έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για κάτι τόσο σοβαρό.
- Απίστευτη ιστορία στη Ρουμανία: Παίκτης της Ντιναμό Βουκουρεστίου φέρεται να έβαλε τον δίδυμο αδερφό του να παίζει στη θέση του
- Παρά-Ταεκβοντό: Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου
- Πινγκ-πονγκ: Δις «χρυσός» στους παίδες ο Φάκαρος, πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό κορασίδων η Μπουλά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.