Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Τίρανα: Ο Φρέντη Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας Πολιτική 13:24, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

158

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Θέλω να τονίσω τον σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής Δικαιοσύνης, όμως ο Φρέντη Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου