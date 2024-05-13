Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των ροών κρύας λάβας που έπληξαν κοινότητες στη νήσο Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 41 νεκρούς, ενώ 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Χθες βράδυ «είχαμε καταγράψει 37 θανάτους (...). Όμως το πρωί, ο αριθμός αυξήθηκε κι άλλο, φθάνοντας τους 41 νεκρούς», δήλωσε ο Ιλχάμ Ουάχαμπ, εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη Δυτική Σουμάτρα, συμπληρώνοντας ότι συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν 17 ακόμη κατοίκους που αγνοούνται.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε πως υπέστησαν ζημιές 84 σπίτια, 16 γέφυρες, δυο τζαμιά και 20 ορυζώνες στην Τάναχ Ντατάρ, που έχει πληθυσμό περίπου 370.000 κατοίκων.

Η τραγωδία σημειώθηκε προχθές Σάββατο, περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), στις περιφέρειες Άγκαμ και Τάναχ Ντατάρ, στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας, έπειτα από πολύωρες καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και ροές κρύας λάβας από το κοντινό ηφαίστειο Μαράπι.

Τρεις άνθρωποι αγνοούνται στην Άγκαμ και 14 στην Τάναχ Ντατάρ, που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα κι έχουν εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με τον κ. Ιλχάμ.

Δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει πόσοι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς όπως εξήγησε οι αρχές ενθαρρύνουν τους πολίτες «να πάνε σε κατοικίες συγγενών τους που είναι (σε) πιο ασφαλείς (τοποθεσίες)».

Ο όρος «κρύα λάβα» αναφέρεται σε μάγματα που σχηματίζουν ηφαιστειακά αναβλήματα, ιδίως τέφρα και βράχοι. Όταν σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, τα υλικά αυτά ενίοτε μετατρέπονται σε μάζες που κατεβαίνουν με καταστροφική ορμή από τον κρατήρα.

Δρόμοι μεταμορφώθηκαν σε ποτάμια λάσπης, ενώ τα τα νερά μπήκαν σε σπίτια και παρέσυραν οχήματα σε κοντινό ποταμό.

Devastadoras inundaciones en Sumatra, Indonesia.

Hay 37 fallecidos y 17 desaparecidos.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de lava fría



Las zonas más afectadas incluyen los distritos de Agam y Tanah Datar, este último gravemente… pic.twitter.com/D47CjRqtUs — KL Videos (@KL_Videos) May 13, 2024

Κατολισθήσεις και πλημμύρες πλήττουν συχνά την Ινδονησία την περίοδο των βροχών. Τον Μάρτιο, έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών στη δυτική Σουμάτρα.

Το 2022, κάπου 24.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στη Σουμάτρα, όπου συχνά τις βροχοπτώσεις κάνει πιο φονικές η αποψίλωση δασικών εκτάσεων, καταγγέλλουν υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Το όρος Μαράπι («βουνό της φωτιάς», σε τοπική γλώσσα) συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία. Τον Δεκέμβριο, ηφαιστειακή έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους φοιτητές.

Devastadoras inundaciones en Sumatra, Indonesia.

Hay 37 fallecidos y 17 desaparecidos.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de lava fría



Las zonas más afectadas incluyen los distritos de Agam y Tanah Datar, este último gravemente… pic.twitter.com/D47CjRqtUs — KL Videos (@KL_Videos) May 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.