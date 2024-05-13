Γερμανικό δικαστήριο επιτρέπει στις μυστικές υπηρεσίες να παρακολoυθούν το AfD

Ανώτερο δικαστήριο της Γερμανίας αποφάνθηκε σήμερα ότι η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών μπορεί να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως εν δυνάμει εξτρεμιστικό κόμμα, γεγονός που δίνει στην υπηρεσία το δικαίωμα παρακολούθησης του κόμματος, μεταξύ άλλων και μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών.

Με την απόφασή του αυτή, το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο του Μίνστερ επικύρωσε προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου της Κολονίας.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας έχει χαρακτηρίσει τόσο το κόμμα όσο και την οργάνωση της νεολαίας του, την Junge Alternative (JA), ύποπτες ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Κατώτερο δικαστήριο της Κολονίας, όπου εδρεύει η υπηρεσία πληροφοριών, επικύρωσε αυτό τον χαρακτηρισμό το 2022 επιτρέποντας έτσι στην υπηρεσία να το παρακολουθεί ως ύποπτο.

Ωστόσο, το κόμμα έκανε έφεση στην απόφαση, την οποία επικύρωσε τώρα το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας στο Μίνστερ.

Η απόφαση δεν μπορεί να εφεσιβληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

