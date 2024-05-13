Τρεις νεκρές σε εμπρησμό στο Μπουένος Άιρες που χαρακτηρίζεται ομοφοβικό έγκλημα

Συνολικά τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, υποκύπτοντας στα τραύματα που υπέστησαν εξαιτίας εμπρησμού σε ακίνητο στο Μπουένος Άιρες το οποίο η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρισε «έγκλημα μίσους» με στόχο ομοφυλόφιλες.

Το τρίτο θύμα, 43 ετών, απεβίωσε το πρωί χθες Κυριακή, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές και η οργάνωση Ομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ+ της Αργεντινής.

Η πρώτη γυναίκα, 52 ετών, είχε υποκύψει αμέσως μετά τον εμπρησμό και η δεύτερη, συνομήλικη, την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από τον εμπρησμό που έγινε τα ξημερώματα της 6ης Μαΐου στη συνοικία Μπαράκας, σε conventillo, είδος πανσιόν όπου διαμένουν πολλά νοικοκυριά, συχνά ενοικιάζοντας μόνο ένα δωμάτιο.

Εξηνταδυάχρονος που ζει στο κτίριο για χρόνια, για ακόμη άγνωστο λόγο, εκσφενδόνισε αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο δωμάτιο όπου ζούσε το ζευγάρι λεσβιών και φιλοξενείτο τρίτη. Οι αρχές θεωρούν βέβαιο πως επρόκειτο για βόμβα μολότοφ.

Περίπου 30 ένοικοι του κτιρίου χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου αφού προσπάθησε να αυτοακρωτηριαστεί.

Ούτε η αστυνομία, ούτε η δικαιοσύνη έχουν εκφραστεί ως τώρα για το κίνητρο ή το υπόβαθρο της επίθεσης, όμως η Ομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ+ και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκριναν πως πρόκειται για «έγκλημα μίσους».

Η υπουργός Γυναίκας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, όπου η κυβέρνηση είναι περονιστική, αντίπαλη αυτής του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, κατήγγειλε από την πλευρά της πως επρόκειτο για «έγκλημα λεσβιοφοβίας», προσθέτοντας πως δεν «πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση» και ότι ακολουθεί τη ρητορική μίσους που εκφέρεται με «ανεύθυνο» τρόπο από την κυβέρνηση.

Για το δημοσιογραφικό δίκτυο που έχει στρατευτεί υπέρ της ποικιλομορφίας «Presentes», το έγκλημα στο Μπαράκας είναι αντανάκλαση «της κρίσης της στέγης» όσο και αυτής του «λόγου μίσους».

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση Μιλέι έλαβε μέτρα, ή έκανε εξαγγελίες, εναντίον συμβόλων του φεμινισμού της πολυμορφίας. Το υπουργείο Γυναικών καταργήθηκε, το Εθνικό Ινστιτούτο Κατά των Διακρίσεων ανακοινώθηκε πως θα κλείσει, ενώ θα καταργηθεί επίσης η φρασεολογία χωρίς αποκλεισμούς στη δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων — όπου πάντως δεν ήταν παρά απλή σύσταση.

Ο πρόεδρος Μιλέι, που παρουσιάζει τον εαυτό του ως «φιλελεύθερο» και «αναρχοκαπιταλιστή» ενώ οι αντίπαλοί του τον χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, έχει πει επανειλημμένα ότι στο όνομα της «ελευθερίας» είναι υπέρ των ενώσεων προσώπων του ιδίου φύλου, «δύο, τριών, ή ακόμη και 50 αν θέλουν» ή «με ελέφαντα, αν υπάρχει συναίνεση».

Στο περιβάλλον του και στη σφαίρα επιρροή του πάντως προσωπικότητες έχουν υιοθετήσει λόγο που δημιουργεί, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ομοφοβική ατμόσφαιρα. Συνεργάτης -και βιογράφος- του προέδρου, ο Νικολάς Μάρκες, πρόσφατα δήλωσε πως θεωρεί «νοσηρή» και «αυτοκαταστροφική» συμπεριφορά την ομοφυλοφιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

