Δικογραφία σε βάρος ενός 50χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για τα αδικήματα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους όπου ο παθών δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, κατάχρηση ανηλίκων και απειλή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, κατά το έτος 2023 στην περιοχή της Πολίχνης, ο 50χρονος εκμεταλλευόμενος τη σχέση που διατηρούσε με την μητέρα 12χρονης, με χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα, πρόσβαλε βάναυσα την γενετήσια αξιοπρέπεια της, ενώ εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρα της 12χρονης από το σπίτι, προέβαινε κατ’ εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια του 50χρονου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μέσα ψηφιακής αποθήκευσης και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία απεστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

