Νέα ανάρτηση για τη φιέστα στο Γαλάτσι έκανε το πρωί της Δευτέρας στο Facebook ο Έντι Ράμα, δείχνοντας ότι είναι ευχαριστημένος από την επίσκεψή του στην Αθήνα.

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ και με αυτό το "κοκκινόμαυρο βίντεο - καρτ ποστάλ" από την Αθήνα, σας εύχομαι καλή εβδομάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά στο προφίλ του στο Facebook, χρησιμοποιώντας ένα δημοφιλές αλβανικό τραγούδι.

Στη σημερινή ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει ήδη τουλάχιστον 8.000 «μού αρέσει» και «τέλειο», και πάνω από 800 σχόλια.

Δύο αναρτήσεις μετά την προεκλογική ομιλία που διοργάνωσε στο κλειστό του Γαλατσίου έκανε στο Facebook και το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

Στην πρώτη ανάρτηση ο κ. Ράμα έχοντας στο πλευρό του τον τραγουδιστή Νόιζι και την τραγουδίστρια Έρα Ρούσι που άνοιξαν την εκδήλωση στο Γαλάτσι, ευχαρίστησε όλους τους Αλβανούς που ήρθαν κατά χιλιάδες να παρακολουθήσουν την ομιλία του, ενώ στέλνει και μήνυμα ότι η Αλβανία θέλει να προχωρήσει σε μια «νέα πραγματικότητα αδελφοσύνης, ευρωπαϊκής τάξης και ειρήνης με συνεργασία με την Ελλάδα».

Σε δεύτερη ανάρτηση ανέβασε δεκάδες φωτογραφίες από την ομιλία του στο κλειστό του Γαλατσίου με τίτλο «άλμπουμ φωτογραφιών από μια αξέχαστη αλβανική ημέρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.