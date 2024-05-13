Τριήμερη περιοδεία στην Νιηρία - πρώην βρετανική αποικία - με στόχο την προώθηση των Αγώνων Invictus Games, που ίδρυσε ο δούκας του Σάσσεξ το 2014, πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, χωρίς τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι έγινε δεκτό με βασιλικές τιμές στη χώρα, ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από ότι συμβαίνει σε κάθε επίσκεψη του Χάρι στην πατρίδα του.

Μάλιστα, ο αυτοεξόριστος» πρίγκιπας και μαύρο πρόβατο της βασιλικής οικογένειας, κάθε φορά που βρίσκεται στον Βρετανία μένει πλέον σε ξενοδοχείο ενώ – λίγες μέρες πριν τη Νιγηρία, βρέθηκε στο Λονδίνο αλλά ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, αρνήθηκε να τον συναντήσει λόγω «φορτωμένου» προγράμματος.

Επιπλέον, η Μέγκαν Μαρκλ έφτασε κρυφά από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο την Πέμπτη, πήρε τον πρίγκιπα Χάρι και αναχώρησαν μαζί αεροπορικώς για την Νιγηρία, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του επιτελείου άμυνας της χώρας Κρίστοφερ Μούσα (Christopher Musa).

Μέγκαν και Χάρι έκαναν μια επίσκεψη που θύμιζε royal tour, με επισκέψεις σε σχολεία και ιδρύματα αλλά και επίσημα δείπνα.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας έφτασαν στο Λάγος και επισκέφθηκαν το «Ilupeju Senior Grammar School», όπου παρακολούθησαν έναν ιδιαίτερo αγώνα μπάσκετ της οργάνωσης Giants of Africa σε συνεργασία με το ίδρυμα Archewell.

Λίγες ώρες νωρίτερα μιλώντας στην εκδήλωση «Woman in Leadership», η Μέγκαν Μάρκλ αναφέρθηκε στα δυο της παιδιά, τον 5χρονο Archie και την σχεδόν 3χρονη Lilibet.

«Οι ισορροπίες πάντα σε αλλάζουν. Αυτό που ήταν εντάξει πριν από δέκα χρόνια τώρα αλλάζει» δήλωσε. «Το να γίνω μητέρα ήταν πάντα ένα όνειρό μου. Και είμαι τόσο τυχερή που έχουμε δύο όμορφα, υγιή, πολύ ομιλητικά γλυκά παιδιά. Λατρεύω να είμαι μαμά» πρόσθεσε ενώ σε επίσκεψή της στην Ακαδημία Lightway αποκάλυψε ότι η Lilibet αγαπά το τραγούδι και το χορό, ενώ ο Archie απολαμβάνει τις κατασκευές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.