ΑΑΔΕ: Βγαίνει στον δρόμο με scanner για να «πιάσει» όσους δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας

Με σαρωτές πινακίδων εξοπλίζονται οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προκειμένου να σκανάρουν στο δρόμο και να εντοπίζουν οχήματα, τα οποία έχουν θεωρητικά τεθεί σε ψηφιακή ακινησία για να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

Όπως δήλωσε ο Χάρης Θεοχάρης στον ΣΚΑΪ, το να έχουμε πολίτες δυο κατηγοριών με κάποιους να πληρώνουν κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας και άλλους όχι, δεν είναι ανεκτό.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ στους παραβάτες και 30.000 ευρώ με αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.