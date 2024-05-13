bwin: Το ελληνικό μπάσκετ στα… καλύτερα του με δύο ομάδες στο EuroLeague Final Four!

Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Βερολίνο άρχισε! Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, θα βρίσκεται και πάλι εκεί μαζί με τις δύο ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Final Four. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μαζί με την Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενερμπαχτσέ, ετοιμάζονται για μοναδικές… παραστάσεις με φόντο το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Της κορυφαίας ομάδας για το 2024!

Στο ραντεβού του Βερολίνου, το απέραντο γαλάζιο θα κυριαρχεί, αφού δύο ελληνικές ομάδες θα βρίσκονται ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες της φετινής EuroLeague. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξανά σε Final Four. Μαζί όπως στο Τελ Αβίβ, στη Σαραγόσα, στο Βερολίνο και την Κωνσταντινούπολη. Ένα σπουδαίο επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο και την elite.

Έτσι έφτασαν στο Final Four οι «αιώνιοι»

Η θαυματουργή ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξιδεύει στο τρίτο συνεχόμενο Final Four, διανύοντας ίσως την πιο δύσκολη σεζόν που είχε να διαχειριστεί ο κόουτς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας όμως έβγαλαν… μέταλλο, απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα μέσα στην Βαρκελώνη στο Game 5 των Playoffs κι «έγραψαν» ιστορία. Για 13η φορά προκρίθηκαν στην κορυφαία γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πλέον το πρώτο εμπόδιο προς την κορυφή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης!

Στο ραντεβού του Βερολίνου και ο Παναθηναϊκός. Από την 17η θέση του 2023 στο πλεονέκτημα έδρας κι από ‘κει στο Final Four του 2024. Το καλοκαίρι που πέρασε οι «πράσινοι» άλλαξαν τα πάντα και δικαιώθηκαν, αφού με μεγάλες εμφανίσεις κατάφεραν να εκτοξευθούν στην 2η θέση της regular season και να επιστρέψουν στο κορυφαίο ραντεβού μετά το 2012. Στα χέρια του Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της τελευταίας δωδεκαετίας, απέκλεισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ κι έκανε τους φιλάθλους του να ονειρεύονται ξανά. Το «τριφύλλι» θα μπει πρώτο στην αρένα του Βερολίνου, εκεί όπου θα βρει απέναντί του τη Φενερμπαχτσέ.

Η bwin «σκοράρει» στα παρκέ της EuroLeague!

Για δέκα συναπτά έτη bwin και EuroLeague πορεύονται μαζί στο μονοπάτι των κορυφαίων. Το διεθνές στοιχηματικό brand, αποτελεί τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό της διοργάνωσης και δίνει ραντεβού στο Βερολίνο και σ’ ένα… καυτό τριήμερο (24-26 Μαΐου).

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four άρχισε και η EuroLeague υπόσχεται συγκινήσεις και ματς που απογειώνουν τη δράση. Όπου παίζουν οι κορυφαίοι, οι τεράστιες αθλητικές προσωπικότητες και στιγμές που χαράσσονται στην ιστορία, παίζει και η bwin! Εξάλλου, είναι συνεπής σε όλα τα σπουδαία ραντεβού, ενώ έγινε το πρώτο στοιχηματικό brand στον κόσμο που έπαιξε μπάλα στο πλευρό της UEFA, καθώς αποτελεί τον Επίσημο Χορηγός του Europa League και του Europa Conference League.

Παράλληλα η bwin συνεχίζει να στηρίζει το ελληνικό μπάσκετ. Για έξι συνεχόμενα χρόνια είναι ο Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μία σχέση που ξεπέρασε τα στενά όρια της συνεργασίας και συνεχίζει την πορεία του στον χρόνο. Ακόμα το βραβευμένο στοιχηματικό brand είναι ο Ονομαστικός Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι bwin!

Τέλος, η bwin παραμένοντας πιστή στη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας, σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», έχει ήδη ανακατασκευάσει πλήρως 12 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, ώστε τα παιδιά και οι νέοι, να έχουν ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στο αθλητικό ιδεώδες.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.