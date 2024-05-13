ΑΑΔΕ: Συνεχίζεται η ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων φορολογίας μεταβίβασης περιουσίας και κατοχής ακινήτων στο ΚΕΦΟΚ Αττικής

Συνεχίζεται η σταδιακή ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων φορολογίας μεταβίβασης περιουσίας και κατοχής ακινήτων στο Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, από σήμερα μεταφέρονται στο ΚΕΦΟΚ Αττικής οι παραπάνω αρμοδιότητες των ΔΟΥ Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Ψυχικού, Αιγάλεω, IB' Αθηνών, ΙΖ' Αθηνών και Ελευσίνας.

Επίσης, από σήμερα οι φορολογούμενοι θα εξυπηρετούνται:

Ψηφιακά, από το ΚΕΦΟΚ Αττικής στην εφαρμογή «τα Αιτήματά μου», μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp.

Τηλεφωνικά, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), στο +30 213 162 1000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 έως 17:00.

Η μεταφορά των παραπάνω αρμοδιοτήτων των υπόλοιπων ΔΟΥ του νομού Αττικής στο ΚΕΦΟΚ Αττικής θα ολοκληρωθεί στις 20/5/2024 με τη μεταφορά των ΔΟY ΙΓ' Αθηνών, Αγίων Αναργύρων, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Α' Πειραιά, Ε' Πειραιά, Νίκαιας και Περιστερίου.

Ταυτόχρονα, ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) και του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (KEBEIΣ) Θεσσαλονίκης ως εξής:

- ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης - Έναρξη λειτουργίας στις 25/6/2024.

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων (25/6/2024) αφορά στις ΔΟΥ Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Λαγκαδά και Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων (8/7/2024) αφορά στις ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, Ε' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσσαλονίκης και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

- ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης - Έναρξη λειτουργίας στις 15/07/2024.

Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων (15/7/2024) αφορά στις ΔΟΥ Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Λαγκαδά και Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων (22/7/2024) αφορά στις ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, Ε' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσσαλονίκης και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

