Το ζήτημα της προφυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρη θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση διεύρυνσης για την Αλβανία. Υπογραμμίζεται ότι η προφυλάκισή του «εγείρει σοβαρές ανησυχίες».

Ειδικότερα, η Κομισιόν αναφέρει ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα παρέμειναν καλές συνολικά, με συνεχείς πολιτικές επαφές. Τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, ιδίως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της ελληνικής μειονότητας, παραμένουν αντικείμενο διαφωνιών στις διμερείς σχέσεις.

Η προφυλάκιση ενός νεοεκλεγμένου Έλληνα δημάρχου, ο οποίος συνελήφθη την παραμονή των τοπικών εκλογών και του οποίου η δίκη ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων, έχει προκαλέσει διμερείς εντάσεις και εγείρει σοβαρές ανησυχίες, τονίζει η Κομισιόν.

Τα αιτήματά του να του χορηγηθεί ειδική άδεια για να μπορέσει να ορκιστεί, έχουν απορριφθεί και το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να συζητήσει για την ανάθεση της σχετικής προσφυγής σε δικαστήριο, προσθέτει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο δέχθηκε τον Οκτώβριο να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα της ποινικής δικαστικής διαδικασίας μετά τη σύλληψή του.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν αναφέρει ότι η Αλβανία συνέχισε να σημειώνει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ομάδας των θεμελιωδών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης εφαρμογής της συνολικής μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, ενώ αναφέρεται ότι τα Τίρανα έχουν συμβάλει στη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ με τη συνεργασία προς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Αλβανία επίσης -επισημαίνει η Επιτροπή- έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την κοινή και εξωτερική πολιτική ασφάλειας της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

