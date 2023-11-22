Απεργούν σήμερα οι οδηγοί ταξί που αντιδρούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 9:30.

Οι οδηγοί ζητούν την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου και ζητούν αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ. «Κανένα ταξί στον δρόμο, όχι στον αφανισμό των ταξί», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Απεργούν επίσης φορείς αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν προγραμματίσει συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στις 11.30 π.μ., σε Ομόνοια και πλατεία Κλαυθμώνος ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.