Την είδηση της αποφυλάκισης του 56χρονου συζύγου της Έφης Τσιχλάκη που έχει καταδικαστεί για την δολοφονία της, έκανε γνωστή στενός συγγενής του θύματος μετά και την απόφαση του Εφετείου πριν από 1,5 χρόνο.

Ο ίδιος τονίζει ότι πρόκειται για ένα γεγονός «τόσο σοκαριστικό, τόσο ντροπιαστικό για την Ελληνική Δικαιοσύνη» και επισημαίνει ότι ο σύζυγος του θύματος δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη για το έγκλημά του.

Μάλιστα η αποφυλάκιση προκύπτει και ενώ εκκρεμούν αποφάσεις αναίρεσης της ποινής από τον Άρειο Πάγο.

«H αποφυλάκιση του Κ. Λ., καταδικασμένου για τον βίαιο και τραγικό θάνατο της Έφης Τσιχλάκη, είναι ένα γεγονός τόσο οδυνηρό, δεδομένου του ιστορικού αυτής της υπόθεσης, τόσο σοκαριστικό, τόσο ντροπιαστικό για την Ελληνική Δικαιοσύνη που πραγματικά δεν έχω λόγια.

Δεν πιστεύω στην εκδίκηση, δεν πιστεύω στο αίσθημα μίσους. Δεν μισώ τον δολοφόνο, δεν εύχομαι καν το κακό του. Πολεμάμε όμως για να πληρώσει την απεχθή του πράξη. Πολεμάμε για δικαιοσύνη.

Μετά από μία ντροπιαστική αθωωτική πρωτόδικη απόφαση, μετά από μία ντροπιαστική αναγνώριση ελαφρυντικού στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και πριν την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις αναιρέσεις που έχουν ασκηθεί, με θλίψη και οργή σας ανακοινώνω ότι ο Κ. Λ. είναι πλέον ελεύθερος.

Χωρίς να έχει δείξει την οποιαδήποτε μεταμέλεια, χωρίς να έχει παραδεχτεί καν τη δολοφονία, χωρίς να έχει ζητήσει συγνώμη…

Αν υπάρχει Δικαιοσύνη στη Ελλάδα, σήμερα θα νιώθει έρμαιο των συμφερόντων…

Είναι πλέον προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ειδική μεταχείριση εξού και οι αγροτικές φυλακές που μπήκε να εκτίσει την ποινή του.

ΝΤΡΟΠΗ και μόνο ΝΤΡΟΠΗ!”.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 2 μήνες, η εισαγγελέας της έδρα του Αρείου Πάγου Ελένη Κοντακτσή πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον καταδικασμένου συζυγοκτόνου , ο οποίος το 2016 δολοφόνησε τη σύζυγό του Έφη Τσιχλάκη στο σπίτι τους σε χωριό στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Σε βάρος της απόφασης του Εφετείου έχει ασκηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτηση αναίρεσης, ως προς το σκέλος που αφορά την αναγνώριση του ελαφρυντικού.

