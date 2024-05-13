Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άστατος καιρός μέχρι την Πέμπτη - Από την Παρασκευή Νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Αρχικά στη Θράκη και το  μεσημέρι – απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ  και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  23 με 26 βαθμούς.

Την  Τρίτη, στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, στη ΒΑ Στερεά  και τη Β Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Ν  2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο  Β  3 με 5 και στο ΝΑ  Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Τετάρτη στα Β - ΒΑ, και το μεσημέρι - απόγευμα, πιθανόν στα Κ και Β ορεινά Ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Δ.

Τέλος την Πέμπτη στα Δ – Κ και Β, προβλέπεται  παροδικά αυξημένη  συννεφιά  με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα  στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  ΝΑ  6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο  Α  3 με 5 μποφόρ και μόνο στα ΝΑ  θα είναι Δ – ΒΔ  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά και νότια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες.  Άνεμοι: Β – ΒΑ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη  το μεσημέρι και το απόγευμα , με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα ΝΑ με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark