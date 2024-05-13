Σήμερα Δευτέρα Αρχικά στη Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς.

Την Τρίτη, στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, στη ΒΑ Στερεά και τη Β Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Β 3 με 5 και στο ΝΑ Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Τετάρτη στα Β - ΒΑ, και το μεσημέρι - απόγευμα, πιθανόν στα Κ και Β ορεινά Ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Δ.

Τέλος την Πέμπτη στα Δ – Κ και Β, προβλέπεται παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΝΑ 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο Α 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα ΝΑ θα είναι Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά και νότια.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα ΝΑ με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.