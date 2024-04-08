Mια σύλληψη για την φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής

Σε μια σύλληψη για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο προχώρησαν οι αρχές.

Aναλυτικότερα πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκόπουλου ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών σε αγροτοδασική έκταση, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500€.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

