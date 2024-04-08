Λογαριασμός
Mια σύλληψη για την φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα.

Σε μια σύλληψη για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο προχώρησαν οι αρχές.

Aναλυτικότερα πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκόπουλου ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών σε αγροτοδασική έκταση, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500€.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

