Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ στις 17 Απριλίου ανακοίνωσε η ΕΙΝΑΠ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προκηρύσσει 24ωρη απεργία στις 17/04/24, μέρα γενικής απεργίας των σωματείων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Διεκδικούμε:

Να σταματήσει η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων.

Διπλασιασμός μισθών.

Διπλασιασμός προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Διπλασιασμός της χρηματοδότησης των νοσοκομείων.

Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ και την ΟΕΝΓΕ να προκηρύξει 24ωρη απεργία στις 17/04/24».

