Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας αναφέρει: «Είτε από πρόθεση είτε εξ αμελείας, που δυστυχώς είναι και οι περισσότερες των περιπτώσεων όπως αυτή στην Ιεράπετρα, οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές. Ζητώ από όλους να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι δεν παίζουμε με τη φωτιά. Υπάρχει τεράστια ευθύνη και η απροσεξία δεν είναι απλώς αδικαιολόγητη αλλά εγκληματική».

Ζητώ από όλους να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι δεν παίζουμε με… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 7, 2024

