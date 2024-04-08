Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 13χρονο αγόρι από περιοχή του νομού Ηρακλείου, για φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών που παραποίησε (η μία είναι κάτω των 12 ετών και η έτερη κάτω των 15 ετών).

Το ίδιο το αγόρι ήταν που έδειξε στα κορίτσια το προϊόν του μοντάζ που είχε κάνει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να έχει διακινήσει τις επίμαχες φωτογραφίες.

Τα κορίτσια του ζήτησαν να δουν τις εικόνες που είχε διαμορφώσει και κατόπιν προχώρησαν στην καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα του νομού.

Σε βάρος του αγοριού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

- για κατοχή και διαβίβαση υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων, και

- για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας κατά συρροή με τη μορφή της κατοχής, επέμβασης, αλλοίωσης - και κοινολόγησης με διαβίβαση και έχει παραπεμφθεί στον ανακριτή.

Πηγή: Cretalive,gr

