Το νέο ποινολόγιο για τυχόν καθυστερήσεις στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, όπως έχει αναγγελθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίζεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Τα νέα αυστηρά πρόστιμα έρχονται σε συνέχεια σειράς κινήσεων που προηγήθηκαν, από το Σεπτέμβριο του 2023, για την προετοιμασία των επιχειρήσεων (παρόχων και επαγγελματιών), που εμπλέκονται στο εγχείρημα.

Στο διάστημα αυτό και στην περίοδο που μεσολαβεί μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, οι επιχειρήσεις έχουν το περιθώριο να προσαρμόσουν τα συστήματά τους στις νέες απαιτήσεις με τελικό στόχο να ενισχυθεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα με τις διατάξεις που εισάγονται υποχρεώνονται οι εισαγωγείς, κατασκευαστές και έμποροι ταμειακών μηχανών (φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών - ΦΗΜ) να διασφαλίζουν συμβατότητα των ταμειακών με τα τερματικά EFT/POS και προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:

Για όσες υπόχρεες επιχειρήσεις δεν διασυνδέσουν εντός της προθεσμίας τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές: Προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ για υπόχρεο διπλογραφικό. Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις είναι που εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Για παρόχους τερματικών POS που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ: Προβλέπεται πρόστιμο 200.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, 300.000 ευρώ. Για όσους δεν αναβαθμίζουν τα τερματικά των οποίων είναι διαχειριστές, θα αίρεται η δήλωση συμμόρφωσης των τερματικών που διαθέτουν στην αγορά και θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Αν δεν έχει αναβαθμιστεί το σύνολο των τερματικών αλλά μόνο κάποια, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά τερματικό που δεν έχει αναβαθμιστεί.

Για εισαγωγείς και κατασκευαστές ταμειακών μηχανών: Πρόστιμο 10.000 ευρώ και ανάκληση της άδειας καταλληλότητας του μοντέλου ταμειακής που δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Για παρόχους εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), που δεν έχουν διασφαλίσει την συμβατότητα με τις ταμειακές μηχανές και τα τερματικά POS, προβλέπονται πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ, ενώ τα παραστατικά θα θεωρείται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένη ταμειακή ή μη αδειοδοτημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Για παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ταμειακών μηχανών ή προγραμμάτων διαχείρισης, οι οποίοι δεν δηλώνουν την πελατεία τους, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά μη δηλωθέντα πελάτη, εκτός αν η παράβαση αφορά λιγότερο από το 15 % των πελατών ή αριθμητικά λιγότερους από 10 πελάτες.

