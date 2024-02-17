Συνολικά 99.530.022 ευρώ θα καταβληθούν σε 90.011 δικαιούχους, από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
- στις 21 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 13.730.022 ευρώ σε 33.181 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 300.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 25 εκατ. ευρώ σε 300 δικαιούχους για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.