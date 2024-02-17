Συνολικά 99.530.022 ευρώ θα καταβληθούν σε 90.011 δικαιούχους, από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 21 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 13.730.022 ευρώ σε 33.181 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 300.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 25 εκατ. ευρώ σε 300 δικαιούχους για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

