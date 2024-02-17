Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των αγροτών να κατέβουν στο συλλαλητήριο στην Αθήνα με τα τρακτέρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Πάνος Γαρουφαλιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αριθμός τους είναι ήδη τριψήφιος.

Παράλληλα, κυβέρνηση και αγρότες βρίσκονται ξανά σε επικοινωνία για το θέμα, μετά το πρώτο «όχι» που διατύπωσε χθες εκ μέρους της κυβέρνησης ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Φαίνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση μέχρι την Κυριακή το βράδυ ή μέχρι τη Δευτέρα, για να 'κλειδώσει' ο αριθμός των τρακτέρ» μετέδωσε ο Πάνος Γαρουφαλιάς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της επιτροπής των αγροτικών μπλόκων, επιβεβαίωσε ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των αγροτών να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

«Είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον από τους αγρότες, δεν έχουν καλυφθεί από όσα έχουμε πάρει, υπάρχει απογοήτευση και θυμός για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα πράγματα» είπε ο κ. Κουκούτσης.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Συνεχίζουμε με την απόφαση που έχουμε πάρει, καλούμε να είναι όλοι εκεί να διαδηλώσουμε ειρηνικά στην πλατεία Συντάγματος».

«Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κίνδυνου ότι η παραγωγική βάση της Ελλάδας συρρικνώνεται. Πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις και να δούμε τι γίνεται και με ΚΑΠ που έχει βγάλει στους δρόμους όλους τους αγρότες της Ευρώπης. Περιμένουμε απαντήσεις γιατί και μεις αγαπάμε την Ελλάδα, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας» ανέφερε.

Ο κ. Κουκούτσης επανέλαβε τα αιτήματα των αγροτών: «Πρώτο και κυριότερο αίτημα είναι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στο 100% των αναγκών μας. Υπάρχουν τρόποι να μην γίνει λαθρεμπόριο, οι τεχνοκράτες ξέρουν τους τρόπους. Δεν μας λύνει το πρόβλημα αυτό που δίνει η κυβέρνηση». Για το ρεύμα είπε, τέλος, ότι «αυτό που ζητάμε είναι αυτό που μας κάνει βιώσιμους».

