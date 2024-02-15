kataggelies@skai.gr: Είμαι αγρότης, με υποχρεώνετε να έχω POS ενώ πληρώνομαι μόνο με καταθέσεις σε λογαριασμό

Σε καταγγελία στον ΣΚΑΙ μέσω του kataggelies@skai.gr, προέβη ένας αγρότης σχετικά με τη διασύνδεση των POS.

Συγκεκριμένα ο ίδιος ανέφερε: «Είμαι αγρότης, η κυβέρνηση με υποχρεώνει να έχω POS ενώ πληρώνομαι μόνο με καταθέσεις σε λογαριασμό, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος που εγώ θα πληρώνω προμήθεια σε μία τράπεζα χωρίς να κάνω καμία χρήση».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος θέλωντας να ξεκαθαρίσει το ζήτημα δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤAIΡΙΑΣΤΟΙ πως ο συγκεκριμένος αγρότης που έκανε την καταγγελία «θα πρέπει να αλλάξει ΚΑΔ».

«Εάν ο ΚΑΔ στον οποίο δραστηροποιείται ο αγρότης υπάγεται σε εκείνους οι οποίοι υποχρεούνται να έχουν POS θα πρέπει και εκείνος να πάρει POS και εφόσον αν υπάρξει κάποια ανάγκη να τον χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ, πολύ απλά θα πρέπει να αλλάξει τον ΚΑΔ του στην ΑΑΔΕ», εξήγησε.

«Κάποια στιγμή μπορεί ένας πελάτης του να του ζητήσει λιανική, θα πρέπει να έχει POS. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους αγρότες, ισχύει και για άλλα επαγγέλματα που φαινομενικά δεν χρειάζονται τα POS», πρόσθεσε ο κ. Τσάπαλος.

Υπενθυμίζεται πως τέλος του μήνα λήγει η διορία για τη διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.