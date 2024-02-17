Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2024 και δυνατότητα προκαταβολής μέρους του ποσού που θα επιστραφεί στους αγρότες προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, με την οποία υλοποιούνται οι σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ειδικότερα οι διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Καθορίζεται μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία, για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, με την εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες του ΕΦΚ, που καταβάλλουν κατά την αγορά του καυσίμου.

Προβλέπεται ότι ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά.

Ορίζεται ρητά ότι το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ύψος και τα κριτήρια της προκαταβολής θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία θα καθοριστούν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης) για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου για τις οποίες θα εφαρμοστεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

