Τους εκπροσώπους των εταιριών των POS, των ταμειακών μηχανών και των τεχνικών εγκατάστασης αυτών συνάντησε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τον αρμόδιο Υφυπουργό, Χάρη Θεοχάρη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Στόχος της συνάντησης ήταν από την μια να δρομολογηθούν όλες οι ενέργειες που απομένουν με στόχο την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου και από την άλλη να υπάρξει επιτάχυνση όπου απαιτείται.

Το έργο της διασύνδεσης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο που προϋποθέτει την συνεχή συνεργασία και συντονισμό δεκάδων εταιριών για την αναβάθμιση λογισμικών και την διασύνδεση συστημάτων 400.000 POS και ισόποσων ταμειακών μηχανών. Η πρόοδος που έχει ήδη γίνει είναι σημαντική καθώς από πλευράς Υπουργείου και ΑΑΔΕ ολοκληρώθηκαν εδώ και αρκετό διάστημα 11 νομοθετικές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνταν προκειμένου το έργο να προχωρήσει.

Αναλυτικά:

- τον Σεπτέμβριο του 2023 θεσπίστηκε το μητρώο POS και ολοκληρώθηκε η πρώτη διαβίβαση στοιχείων από τους παρόχους.

- Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκαν όλες οι σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία διασύνδεσης.

- Τον Νοέμβριο έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Μητρώο POS (1.032.000 POS είναι καταγεγραμμένα) και δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή με την συμμετοχή του αρμόδιου υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη, του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και εκπροσώπων όλων των φορέων με στόχο τον συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση της πορείας του έργου.

- Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου οι πάροχοι είχαν το χρονικό περιθώριο να συμμορφωθούν με τους κανόνες του νέου πλαισίου δήλωσης και λειτουργίας τόσο των ενσύρματων όσο και των ασύρματων POS.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε πως «η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές αποτελεί έργο-ορόσημο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής». Τόνισε επίσης πώς «πρόκειται για έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης όπου η τυχόν μη υλοποίηση του θα οδηγήσει στη διακοπή της χρηματοδότησης. Το έργο της διασύνδεσης θα ολοκληρωθεί πάση θυσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα πως «σε καμία περίπτωση η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει την διακοπή, έστω και εν μέρει, της χρηματοδότησης της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης, για ένα έργο μάλιστα που είναι προς όφελος της κοινωνίας και θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όλοι επομένως πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης τόνισε πως «η πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε ένα έργο το οποίο είναι απαίτηση της κοινωνίας, πρακτική ανάγκη αλλά και θα βοηθήσει ουσιαστικά την ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, είναι δεδομένη». Συμπλήρωσε δε πως «αναγνωρίζουμε την δυσκολία του εγχειρήματος αλλά από την άλλη περιμένουμε να μας δοθεί χειροπιαστή απόδειξη ότι όλοι οι φορείς της αγοράς θέλουν να έχουν έναν εποικοδομητικό ρόλο ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί και μέσα στους καθορισμένους χρόνους. Με αυτό το στόχο εντατικοποιούμε τους ρυθμούς για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο δρόμος που ακολουθούμε είναι μονόδρομος· δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και αυτό το μήνυμα θελήσαμε να περάσουμε σήμερα».

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η καθημερινή πλέον συνεργασία μέσω της μικτής επιτροπής των στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της ΑΑΔΕ και των εκπροσώπων των παραπάνω εταιριών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση αυτής της πολύ σύνθετης μεταρρύθμισης.

Τέλος, με τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις στις εταιρίες πώλησης ταμειακών μηχανών και τερματικών μηχανημάτων (POS), που δεν θα αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους έως τις 29 Φεβρουαρίου, ημέρα που εκπνέει και η προθεσμία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές για τις επιχειρήσεις.

