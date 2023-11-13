Βροχές εκδηλώθηκαν κατά το πρώτο μισό της σημερινής ημέρας σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα σημαντικότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο Γύθειο Λακωνίας και ήταν ίσο με 76 χιλιοστά.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης σημειώθηκαν επίσης στο Κομπότι 'Αρτας (44 χιλιοστά), στους Μολάους Λακωνίας (42), στον Μυστρά Λακωνίας (41) στο φράγμα του Μόρνου (39), στην Καλαμάτα (36), στη Σκάλα Λακωνίας (31) και στο Έλος Χανίων (30).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.