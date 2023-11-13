Παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Τεμπών.
Συγκεκριμένα: επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών, από τη χ/θ 5+800 (είσοδος Κοιλάδας Τεμπών, νότιο στόμιο Σήραγγας Τ2 - Ι/Κ Αμπελακίων) έως τη χ/θ 11+800 (Ισόπεδος Κόμβος Ομολίου, εντός ΚΕΠ), με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.
Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2».
