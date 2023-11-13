Αίσιο τέλος είχε για επτά Έλληνες πολίτες η περιπέτειά τους στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς πέρασαν ασφαλείς από το πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνεται από το ελληνικό ΥΠΕΞ πρόκειται για άτομα που διέμεναν στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Το προσεχές διάστημα, προσθέτει το υπουργείο, και οι επτά θα βρεθούν στην Ελλάδα.

ΥΠΕΞ

"Ολοκληρώνεται ο κύκλος όσων επιθυμούσαν να βγουν"

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή είπε: «Από την πρώτη στιγμή, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέβαλε μία τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε όσοι Έλληνες πολίτες επιθυμούν να μεταχθούν από το Ισραήλ και ειδικά από την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας να μεταφερθούν με ασφάλεια. Πράγματι, χθες ολοκληρώσαμε τον κύκλο των μεταφορών. Τα τελευταία επτά άτομα ελληνικής καταγωγής ή ελληνικής ιθαγένειας βρέθηκαν με ασφάλεια στην Αίγυπτο. Ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλος όσων επιθυμούσαν να βγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών και ιδίως τις διπλωματικές μας αποστολές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο Κάιρο για μία πολύ δύσκολη προσπάθεια και να ελπίσουμε ότι η κρίση αυτή θα σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών



"Κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, οικογένεια επτά ατόμων που διέμενε στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας, διήλθε σήμερα από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα.

Οι πέντε Έλληνες πολίτες και οι συγγενείς τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα".

