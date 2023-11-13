Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα που διέρχεται από τη χώρα, με κίνηση ανατολική νοτιοανατολική, επηρεάζει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν:

α. Μέχρι και τις απογευματινές ώρες οι Κυκλάδες (κυρίως οι κεντρικές και νότιες) και η δυτική Κρήτη.

β. Μέχρι τις βραδινές ώρες το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από τις πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις Κυκλάδες (κυρίως στις κεντρικές και νότιες) και στη δυτική Κρήτη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από τις πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με εξασθένηση το βράδυ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).



