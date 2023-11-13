Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την αναβάθμιση των ΤΕΠ και των υποδομών 9 νοσοκομείων στη Β.Ελλάδα

Υπεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι συμβάσεις για τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό, συνολικά 9 Νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδος, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των χώρων των Νοσοκομείων, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανακατασκευή των ΤΕΠ των Νοσοκομείων της Μακεδονίας εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΤΑΙΠΕΔ και των 7 Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών για το έργο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα».

«Φτιάχνουμε τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για να υποδέχονται τα νοσοκομεία μας με τρόπο αξιοπρεπή, πολιτισμένο και αποτελεσματικό τους ασθενείς μας», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την υπογραφή των συμβάσεων και πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδώσουμε στους συμπολίτες μας τα νοσοκομεία μας σε μία καλύτερη κατάσταση. Εργαζόμαστε αποφασιστικά για να κάνουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το σύστημά μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε υγεία και φροντίδα για όλους τους συμπολίτες μας και να φτιάξουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που αξίζει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες», κατέληξε χαρακτηριστικά

Τα σημαντικά αυτά έργα, προβλέπουν την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαρρύθμιση των Τμημάτων των Επειγόντων Περιστατικών των Γενικών Νοσοκομείων της Βέροιας, της Νάουσας, των Γιαννιτσών, της Έδεσσας, των Γρεβενών, της Καστοριάς, του «Μαμάτσειου» στην Κοζάνη, του «Μποδοσάκειου» στην Πτολεμαΐδα. Όπως και την ανακαίνιση του Παθολογικού, του Ρευματολογικού, του Ορθοπαιδικού, και του Χειρουργικού τμήματος, των κοιτώνων των ιατρών, του 4ου ορόφου και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, την ανακαίνιση των ΤΕΠ και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Τις συμβάσεις για την έναρξη υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών οκτώ Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, υπέγραψε ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης και αντίστοιχα ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης, Δημήτρης Τσαλικάκης υπέγραψε, την «Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων» του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με τους Νόμιμους Εκπροσώπους των Αναδόχων Εταιρειών.

Στην εκδήλωση, επίσης, παρέστησαν ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εκπρόσωποι της 3ης και της 4ης ΥΠΕ και των αναδόχων εταιρειών.

Αναλυτικά η δήλωση Χρυσοχοΐδη:

«Υπογράφουμε σήμερα τις συμβάσεις για την κατασκευή σε νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, συμβάσεις που αφορούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης, στο «Μποδοσάκειο» της Πτολεμαΐδας, στο νομαρχιακό νοσοκομείο της Καστοριάς και στο αντίστοιχο των Γρεβενών.

Τις ίδιες ακριβώς συμβάσεις υπέγραψαν οι διοικητές της 3ης και της 4ης ΥΠΕ αφενός μεν στην Κεντρική Μακεδονία, στα νοσοκομεία Νάουσας και Βέροιας και ταυτόχρονα στα νοσοκομεία Πέλλας, Γιαννιτσών και Έδεσσας.

Τέσσερα νοσοκομεία κορμού για την Κεντρική Μακεδονία σε περιοχές πολύ ανεπτυγμένες, όπου τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε έναν χρόνο περίπου από σήμερα θα παραδοθούν στους συμπολίτες μας.

Ταυτόχρονα είμαστε πολύ ευτυχείς, γιατί το μοναδικό νοσοκομείο που έχει η Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο «Άγιος Παύλος», θα αποκτήσει και αυτό Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σύγχρονα, λειτουργικά και αποτελεσματικά για τους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται κλινικές του νοσοκομείου.

Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδώσουμε στους συμπολίτες μας τα νοσοκομεία μας σε μία καλύτερη κατάσταση. Εργαζόμαστε αποφασιστικά για να κάνουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το σύστημά μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε υγεία και φροντίδα για όλους τους συμπολίτες μας και να φτιάξουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που αξίζει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες».

