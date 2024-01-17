Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στο αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου προσήχθη για νέα κατάθεση ο κρεοπώλης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη με τον οποίο είχαν οικονομικές διαφορές.

Ο 50χρονος κρεοπώλης είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον 31χρονο Μπάμπη πριν 13 ημέρες οπότε και εξαφανίστηκαν τα ίχνη του.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με αυτές να επικεντρώνονται στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρωθεί στην συγκεκριμένη βαλτώδη έκταση που είναι κυνηγότοπος.

Ωστόσο η περιοχή χαρακτηρίζεται ως «δύσκολη» και δύσβατη κάνοντας το έργο των Αρχών ιδιαίτερα δύσκολο.

Την ίδια ώρα λύθηκε το μυστήριο με τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε βάρκα στη λιμνοθάλασσα και μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Όπως προέκυψε το αίμα δεν είναι ανθρώπινο αλλά πτηνού. Μάλιστα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ιδιοκτήτη της βάρκας ο οποίος κατέθεσε πως με την συγκεκριμένη βάρκα είχε πάει πριν λίγες ημέρες για κυνήγι πάπιας

Πηγή: skai.gr

