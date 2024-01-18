Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Επεισόδια και μολότοφ στο ΑΠΘ μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - Βίντεο

Έγινε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό μέσα στο campus του ΑΠΘ

επεισόδια στο ΑΠΘ

Επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της Αγίου Δημητρίου λίγο μετά το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που κινήθηκε προς το ΥΜΑΘ.

Άτομα που αποκόπηκαν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις και ειδικότερα στην διμοιρία που ήταν έξω από το κοιμητήρια στην Ευαγγελίστρια έξω από το ΑΠΘ, πετώντας αντικείμενα και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ.

Μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων υπήρξε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό μέσα στο campus του ΑΠΘ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναζητούν τα άτομα που εξαπέλυσαν την επίθεση. 

Πηγή: Thesstoday

TAGS: επεισόδια ΑΠΘ
