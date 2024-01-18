Επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της Αγίου Δημητρίου λίγο μετά το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που κινήθηκε προς το ΥΜΑΘ.

Άτομα που αποκόπηκαν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις και ειδικότερα στην διμοιρία που ήταν έξω από το κοιμητήρια στην Ευαγγελίστρια έξω από το ΑΠΘ, πετώντας αντικείμενα και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ.

Μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων υπήρξε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό μέσα στο campus του ΑΠΘ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναζητούν τα άτομα που εξαπέλυσαν την επίθεση.

