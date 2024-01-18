Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εξετάζουν τις τελευταίες οι αστυνομικές αρχές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν στα Καμίνια σε σπίτι όπου έμενε μία τετραμελής οικογένεια – ένας 41χρονος με την 34χρονη σύζυγό του και τα δύο μωρά τους ενός και δύο χρόνων – ξέσπασε άγριος καυγάς.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 41χρονο να επιτίθεται άγρια στην 34χρονη χτυπώντας την στο κεφάλι, την πλάτη και το στήθος μπροστά στα μάτια των δύο μωρών τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε τον 41χρονο συλλαμβάνοντάς τον.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την 34χρονη ενώ τα δύο μωρά βρίσκονται υπό την εποπτεία της άτυχης μητέρας.

