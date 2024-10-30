Ένα περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα και τις απαιτήσεις της ως Πρώτη Κυρία του Ισραήλ έφερε στη δημοσιότητα το Walla News και αναμεταδίδει το Τimes of Israel.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας επιχείρησαν να συνοδέψουν το αεροπλάνο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα. Η απαίτηση λίγο πριν το αεροσκάφος αναχωρήσει, δεν προήλθε από τις υπηρεσίες ασφαλείας ή ακόμη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά από τη σύζυγό του, Σάρα, η οποία φοβόταν μια απόπειρα κατάρριψης του αεροπλάνου ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ, Χασάν Νασράλα, η οποία είχε πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού ζήτησε αρχικά συνοδεία για ολόκληρο το ταξίδι, η οποία απορρίφθηκε από την Πολεμική Αεροπορία. Στη συνέχεια ζήτησε συνοδό προς το τέλος του δρομολογίου, το οποίο εγκρίθηκε, και τότε δύο F-35 συνόδευσαν το αεροσκάφος στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Σημειώνεται πως το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, Wing of Zion, είναι ήδη εξοπλισμένο με σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το γραφείο του Νετανιάχου προσπάθησε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία της συνοδείας, αλλά βρήκε αντίσταση από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Τα δύο F-35 έλαβαν οδηγίες να πετάξουν πίσω από το αεροπλάνο του πρωθυπουργού, έτσι ώστε κανείς στο αεροπλάνο να μην μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες για λόγους δημοσίων σχέσεων.

Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει την αναφορά αυτή, αποκαλώντας την «απόλυτη ψευδή είδηση». Το IDF δεν το επιβεβαιώνει ούτε το διαψεύδει, λέγοντας μόνο ότι «η ασφάλεια για το πρωθυπουργικό αεροσκάφος καθορίζεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς».

Πηγή: skai.gr

