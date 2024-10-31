Τη στιγμή που ο 18χρονος σπρώχνει την 72χρονη σε ΑΤΜ τράπεζας στο Μενίδι, δείχνει βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.
Έπειτα από καυγά που προηγήθηκε μεταξύ τους για τη σειρά στο μηχάνημα ανάληψης, ο 18χρονος έσπρωξε την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Η 72χρονη μεταφέρθηκε επειγόντως για νοσηλεία στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ κατά πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Ο 18χρονος συνελήφθη μετά το περιστατικό.
Δείτε το βίντεο:
