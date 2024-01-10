Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέγαρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονος που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον πατριό του

Με πολλαπλές κακώσεις νοσηλεύεται το 4χρονο αγοράκι - Αναζητείται πατριός του

Μέγαρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονος που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον πατριό του

Μάκης Συνοδινός

Στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο αγόρι μετά από άγριο ξυλόδαρμο από τον πατριό του σε καταυλισμό Ρομά των Μεγάρων.

Ο 4χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής αλλά η κατάστασή του επέβαλε να μεταφερθεί στο Θριάσειο νοσοκομείο και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού.

Μάλιστα κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλετιστες της ΔΙΑΣ ωστε η μεταφορά του στο νοσοκομείο να είναι άμεση.

Το αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο με πολλαπλές κακώσεις, σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ο πατριός του αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ξυλοδαρμός Μέγαρα παιδί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark