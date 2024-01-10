Μέγαρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονος που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον πατριό του

Μάκης Συνοδινός

Στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο αγόρι μετά από άγριο ξυλόδαρμο από τον πατριό του σε καταυλισμό Ρομά των Μεγάρων.

Ο 4χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής αλλά η κατάστασή του επέβαλε να μεταφερθεί στο Θριάσειο νοσοκομείο και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού.

Μάλιστα κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλετιστες της ΔΙΑΣ ωστε η μεταφορά του στο νοσοκομείο να είναι άμεση.

Το αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο με πολλαπλές κακώσεις, σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ο πατριός του αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

