Διαθέσιμη είναι πλέον και για τις 13 περιφέρειες της χώρας η ηλεκτρονική υπηρεσία για την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, μέσω του gov.gr.

Η νέα υπηρεσία αφορά στις περιπτώσεις οχημάτων που η μεταβίβαση της κυριότητας είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου (δόσεις) και πλέον έχει καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου τιμήματος.

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια της σχετικής διαδικασίας, η οποία υλοποιήθηκε σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές, Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία υπέγραψε και τη διαπιστωτική πράξη.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από σήμερα οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν προς τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ), η οποία προέκυψε στο πλαίσιο προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου (δόσεις) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, είτε μεταξύ ιδιωτών, είτε μεταξύ ιδιώτη/ών και νομικού προσώπου.

Οι πολίτες μπορούν να βρουν την νέα υπηρεσία:

Είτε απευθείας από το gov.gr και την διαδρομή Πολίτης και καθημερινότητα / Μετακινήσεις / 'Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης,

Είτε απευθείας από το https://drivers-vehicles.services.gov.gr.

Συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet και καταχωρούν, εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης, το μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης, μέσω του gov.gr, του παρακρατούντος την κυριότητα ή μεταφορτώνουν βεβαίωση περί και βούλησης προς επακόλουθη μεταβίβαση της κυριότητας. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες του οχήματος καταχωρούνται τα μοναδικά αναγνωριστικά επαλήθευσης των υπεύθυνων δηλώσεων, μέσω του gov.gr, του κάθε συνιδιοκτήτη μέσω των οποίων συναινεί στην υποβολή της αίτησης.

Κατά την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομιστεί η προηγούμενη πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας στην οικία διεύθυνση της περιφέρειας προς την οποία έγινε η αίτηση. Οι πολίτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν αντιπρόσωπο τους, για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας.

Η νέα υπηρεσία συμβάλλει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών και προστίθεται σε ένα σύνολο από πάνω από 20 ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί από τα δύο υπουργεία.

Για τις υπηρεσίες αυτές χρειάστηκε τα μητρώα δεδομένων του δημοσίου να «μιλήσουν» μεταξύ τους με πάνω από 25 διαλειτουργικότητες μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services). Είναι υπηρεσίες που ολοκληρώνονται από τον κάθε πολίτη σε λίγα λεπτά και έχουν χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 1.000.000 πολίτες.

Επιπλέον, με την ψηφιοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών, μειώνονται δραστικά τα διοικητικά βάρη σε 59 διευθύνσεις Μεταφορών που απασχολούν περισσότερους από 700 υπαλλήλους στις 13 περιφέρειες της χώρας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και εργατοώρες προς όφελος των πολιτών, αλλά και του δημοσίου τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

