Μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, είχαν στη Ρώμη τη νύχτα της περασμένης Δευτέρας οι μαθητές της Α’ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου καθώς έπεσαν θύματα κλοπής.

Ο πατέρας ενός από τους μαθητές που βρίσκονται στην Ιταλία, δήλωσε ότι η διάρρηξη έγινε τις νυχτερινές ώρες, όταν τα 80 παιδιά με τους πέντε καθηγητές συνοδούς τους βρίσκονταν σε εστιατόριο της Ρώμης για φαγητό.

Επιστρέφοντας είδαν τα λεωφορεία παραβιασμένα και τις τσάντες τους να είναι άφαντες, μαζί με τα χρήματα, τα προσωπικά τους αντικείμενα που είχαν μέσα, ενώ εξαφανίστηκαν και οι ταυτότητές τους, τις οποίες ένας καθηγητής τις είχε μαζέψει και τις είχε όλες μαζί σε μία δική του τσάντα, που επίσης “έκανε φτερά”!

«Να αναλάβει, σε συνεργασία με την Πρεσβεία μας στην Ιταλία, το υπουργείο Παιδείας πλήρως την κάλυψη των εξόδων που χρειάζονται για την επιστροφή των παιδιών στο Ηράκλειο, αφού δεν ευθύνονται για ό,τι έγινε», λέει στo neakriti.gr το στέλεχος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου Αρετή Σπαχή, που είχε και εκείνη την ίδια ενημέρωση για όσα συνέβησαν τη νύχτα της Δευτέρας στην εκδρομή των παιδιών.

«Είναι άλλωστε πολύ κακές οι εποχές αυτές και οι οικογένειες των παιδιών αυτών τα έστειλαν στην εκδρομή με ένα σωρό στερήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το υπουργείο Παιδείας μετά από το πολύ δυσάρεστο περιστατικό», σύμφωνα με την κ. Σπαχή.

«Τα παιδιά έφτασαν στη Ρώμη την Κυριακή το βράδυ. Τη Δευτέρα το βράδυ πήγαν να φάνε. Και όταν επέστρεψαν στα λεωφορεία διαπίστωσαν ότι τα είχαν ανοίξει. Και είχαν κλαπεί οι τσάντες των παιδιών, οι οποίες εμπεριείχαν προσωπικά είδη, ρούχα, χρήματα και δυστυχώς κλάπηκε και η τσάντα ενός καθηγητή, που ήταν μέσα οι αστυνομικές ταυτότητες των παιδιών. Τις είχε μαζέψει ο καθηγητής για να μην τις χάσουν τα παιδιά. Και εξαφανίστηκε και αυτή η τσάντα. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Πήγε εκεί που ήταν τα λεωφορεία. Έκανε τις δικές της ενέργειες. Πήγαν και οι καθηγητές στο τμήμα και υπέβαλαν μήνυση, όπως με ενημέρωσε ο γιος μου», αποκάλυψε στo neakriti.gr ο πατέρας.

«Εμείς ως γονείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι γίνεται από ’κει και πέρα. Τα παιδιά φεύγουν αύριο (σ.σ. σήμερα) από Ρώμη για να γυρίσουν ακτοπλοϊκώς. Εγώ ήθελα μία ενημέρωση από το σχολείο για το τι έγινε και για το τι θα γίνει από τώρα και πέρα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν καθηγητή που ήταν με τα παιδιά μας. Άνθρωποι είναι. Και δε θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα πήγαιναν κάποιοι να διαρρήξουν τα λεωφορεία. Προφανώς έγινε στοχευμένα. Είχαν πάρει χαμπάρι ότι ήρθαν κάποια λεωφορεία με μαθητές από άλλη χώρα και πήγαν και έκαναν ό,τι έκαναν. Και βέβαια μιλάμε για περίπου 80 τσάντες. Άρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πήγαν κάποιοι με βανάκι και φόρτωσαν τις τσάντες των παιδιών»!



To neakriti.gr επικοινώνησε χθες το βράδυ με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως ο ίδιος διαβεβαίωσε, «με τη βοήθεια του Ελληνικού Προξενείου στην Ιταλία βρέθηκε λύση για την επιστροφή των παιδιών χωρίς να υπάρχει ζήτημα σχετικά με την απώλεια των ταυτοτήτων τους».

Στο ερώτημά μας αν χρειάστηκε οικονομική κάλυψη για τα έξοδα των παιδιών από την πλευρά του Ελληνικού Προξενείου, ο ίδιος μας απάντησε πως δεν έχει ενημέρωση για την ύπαρξη οικονομικού προβλήματος για την επιστροφή των παιδιών. Πάντως, για όλα θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση μόλις επιστρέψει το γκρουπ στο Ηράκλειο.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.