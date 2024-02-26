Αλεξανδρούπολη: Μαθητές κατήγγειλαν κλοπή κατά τη διάρκεια εκδρομής αλλά είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά

Στον εντοπισμό μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή μαθητών της Γ' Λυκείου, οι οποίοι διέμεναν σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, κατέληξε η αστυνομική έρευνα που διεξήχθη μετά από καταγγελία για κλοπή χρηματικού ποσού και χρυσαφικών από τρία δωμάτια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, μαθητές κατήγγειλαν την κλοπή το μεσημέρι της 22ας Φεβρουαρίου και στη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, με τη συνδρομή και σκύλου εκπαιδευμένου στην ανίχνευση ναρκωτικών, εντοπίστηκαν στο δωμάτιο ενός μαθητή και στην κατοχή τριών συμμαθητών του μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση της καταγγελίας δεν έχουν εντοπιστεί τα κλοπιμαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

