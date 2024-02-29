Με ανάμεικτα τα αισθήματα θλίψης και οργής και με σύνθημα «το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί» έλαβε χώρα, απόψε το βράδυ της Πέμπτης, παράσταση διαμαρτυρίας στη μνήμη των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, έξω από το κτήριο του ΟΣΕ στη Λάρισα, έπειτα από πρωτοβουλία μελών του Ανεξάρτητου Συλλόγου Φοιτητών Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Νωρίτερα μέσα στη μέρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των θυμάτων του εγκλήματος, στο πλαίσιο της μεγαλειώδους πορείας που έλαβε χώρα από το κέντρο της πόλης προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Πλήθος πολιτών βρέθηκαν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής τηρώντας ενός λεπτού σιγή και κρατώντας τριαντάφυλλα και κεράκια, τα οποία άναψαν στις 23:22, τη μοιραία ώρα που ακριβώς έναν χρόνο πριν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή του Ευαγγελισμού, προκαλώντας ένα από τα τραγικότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της χώρας.

Με ένα μεγάλο «γιατί;» να πλανάται μεταξύ συγγενών και απλών θεατών της τραγωδίας, «ζούμε από θαύμα;», «είναι η χώρα μας ασφαλής;», «γιατί κανείς δεν μας προσέχει;», οι Λαρισαίοι απαίτησαν να αποδοθούν ευθύνες στους υπαιτίους, για να «ξαλαφρώσουν οι 57 ψυχές των δολοφονημένων».

