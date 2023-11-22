Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες χθες στον Κολωνό, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, τέσσερις ανήλικοι (δύο αγόρια και δύο κορίτσια), ηλικίας από 13 έως 15 ετών, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες σε μαθητές άλλου σχολείου κατά την διάρκεια εκδρομής.

Το περιστατικό συνέβη στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος και ενώ ήταν σε εξέλιξη εκδρομή μαθητών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών περιοχών, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν με υβριστικές εκφράσεις, απειλές και χρήση σωματικής βίας σε βάρος πέντε μαθητών (τέσσερα αγόρια και κορίτσι ηλικίας από 16 έως 17 ετών) του έτερου σχολείου.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους μαθητές και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων καθηγητών τους μαθητές που βιαιοπράγησαν.

Επιπλέον, συνελήφθη για την παραμέληση της εποπτείας των τεσσάρων κατηγορουμένων η επιβλέπουσα καθηγήτρια.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

